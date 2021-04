Wie ein Kliniksprecher mitteilte, gab es einen technischen Defekt an einem Trafo, der dazu geführt habe, dass das Krankenhaus auf Notstromversorgung umgestellt werden musste. "Gegen 8.15 Uhr wurde ein Alarm ausgelöst, auf den die Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Münster sehr schnell und gewohnt professionell reagiert haben", heißt es in einer Stellungnahme des Krankenhauses. Da es aber weder zu einem Brand noch zu Rauch- oder Geruchsentwicklung kam, löste sich der Feuerwehrauflauf vor der Raphaelsklinik schnell wieder auf.

Grund zur Panik, so der Sprecher, gebe es nicht. Der Transformator befindet sich in einem separaten Gebäude außerhalb der Raphaelsklinik, zu keiner Zeit seien Patientinnen und Patienten, Mitarbeitende der Raphaelsklinik oder des vorgelagerten Ambulanzzentrums in Gefahr gewesen.

Notstromaggregat versorgt die Raphaelsklinik

Aktuell übernimmt das Notstromaggregat routinemäßig die Versorgung der Klinik, es kommt allerdings vereinzelt zu Beeinträchtigungen, da weniger wichtige Stromkreise nicht von dem Aggregat versorgt werden, heißt es in der Mitteilung des Krankenhauses. Experten der Haustechnik der Raphaelsklinik sowie einer Spezialfirma für Energieversorgung, die gegenwärtig am Clemenshospital tätig ist, sind im Einsatz, um das Problem zu lösen. Einen neuen Transformator zu besorgen, sei allerdings nicht so einfach, so der Sprecher. Angesichts der kommenden Feiertage sei es gut möglich, dass das Krankenhaus mehrere Tage per Notstrom versorgt werde.

„Wir danken der Berufsfeuerwehr für ihren Einsatz, der uns mal wieder gezeigt hat, dass wir uns in Münster sicher fühlen können“, betont der Kaufmännische Direktor der Raphaelsklinik, Andreas Mönnig und fügt hinzu: „Einen großen Dank auch an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die besonnen und professionell auf die Störung reagiert haben.“