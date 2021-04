Kürzlich, beim Frühlingsfest im Haus Simeon, hat Helga Drews-von dem Berge sich noch einmal überreden lassen. Vor den Mitbewohnern und dem Mitarbeiter-Team griff die 96-Jährige zum Mikrofon und trug passend zur Jahreszeit ihr Ostergedicht vor. Hoffnung, Aufbruch und das Helga Drews-von dem Berge eigene Gottvertrauen kommen da zum Ausdruck. Die Verse zu Ostern sind – ohne Übertreibung – nur eines von etlichen Tausend Gedichten, die die Münsteranerin in ihrem langen Leben verfasst hat. Im Regal in ihrem Zimmer im Altenwohnheim der Diakonie in Berg Fidel steht eine lange Reihe von Ordnern und Kladden, daneben der Duden. Hier ruhen die lyrischen Schätze von Helga Drews-von dem Berge.