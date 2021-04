Am frühen Morgen kam das Aufräumkommando, um die Spuren des vergangenen Tages auf der Wiese rund um die Aaseekugeln zu beseitigen. Das schöne Wetter hatte am Mittwoch Hunderte Menschen dorthin gelockt. Und auch am etwas kühleren Donnerstag zog es wieder zahlreiche Münsteraner auf die Wiesen am See.