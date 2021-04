50 Prozent aller Wege im innerörtlichen Verkehr sollen die Münsteraner per Fahrrad zurücklegen. Dieses Ziel hat die Stadt Münster ausgerufen, um die Verkehrswende zu schaffen und den Kollaps beim Autoverkehr zu vermeiden. Also werden wir einmal konkret: 50 Prozent aller Hiltruper und Handorfer setzen sich morgens aufs Fahrrad, wenn sie zur Arbeit in die Innenstadt fahren.