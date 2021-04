In einer einzigartigen Dokumentation im deutschen Fernsehen spielt die Münsteranerin Meike Ista die Hauptrolle: Die Krankenpflegerin aus dem Knochenmark- und Transplantationszentrum der Uniklinik Münster (UKM) schnallt sich für eine komplette Frühschicht eine Kamera vor die Brust und dokumentiert so ihren Arbeitsalltag. Zuschauer begreifen so den Pflege-Alltag: die Übergabe zwischen Nacht- und Frühschicht, die Gabe von Medikamenten, das akribische Desinfizieren der medizinischen Geräte sowie der Zimmer, in denen Patienten etwa mit einer Leukämie liegen und die eine Knochenmarktransplantation brauchen.