„Du bist Christus“ – unter diesem Titel zeigt das Kirchenfoyer an der Salzstraße 1 bis zum Ende der Osterferien eine Kunstinstallation. Diese ist von außen durch die Fensterfronten sichtbar. Im Zentrum steht die Bibelstelle, in der Petrus auf die Frage Jesu „Ihr aber, für wen haltet ihr mich?“ antwortet. Auch der Ausspruch des Hauptmannes unter dem Kreuz Jesu aus dem Markusevangelium wird aufgegriffen: „Wahrhaftig, dieser Mensch war Gottes Sohn“. Damit erinnert die Kunstinstallation an die Geschehnisse der Kar- und Ostertage.

Spiegel des Lebens

Rupert König , Leiter des Kirchenfoyers und Initiator der Installation, hat bewusst Spiegel als Medium gewählt. Der Betrachter und seine Umgebung spiegeln sich auf vielfache Weise in einem Kreuz, das wiederum mit Spiegeln behängt ist. „So wird die ganz aktuelle Situation, das Leben in und mit der Pandemie, in die Installation einbezogen. Wir spiegeln uns im Kreuze Jesu, und Jesu Schicksal spiegelt sich in uns: Du bist Christus. Christus ist auch in uns“, verdeutlicht der Leiter des Kirchenfoyers.

König hat die Kunstaktion mit mehreren ehrenamtlichen Helfern aus dem Team des Kirchenfoyers und des Cityadvents umgesetzt. „Die Installation soll Mut machen und Zuversicht und Hoffnung ausstrahlen.“