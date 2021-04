Maximal wichtig – das ist die Berufsausbildung der Fachkräfte für Erziehung und Gesundheit im Anne-Frank-Berufskolleg. Dies ist das einhellige Echo, das Schulleiter Thomas Terhaer seit Jahren von Politikern aller Fraktionen im Rat und von der Verwaltung zu hören bekommt. Aber die Bedingungen an seiner Schule, die 2017 die damals von ihrem bisherigen kirchlichen Träger abgegebene Espa und deren Schüler übernommen hat, sind nicht gut, wie auch die Verwaltung immer wieder einräumt, wenn das Thema wieder einmal in den Fachgremien auf den Tisch kommt. Drangvolle Enge Es herrscht drangvolle Enge am Anne-Frank-Kolleg in Mauritz und auch am alten Espa-Standort im Kreuzviertel.