Das nasskalte Wetter verdarb so machen Open-Air-Grillfreunden an den Ostertagen gehörig den Spaß. Sehr zur Freude des Kommunalen Ordnungsdienstes, der nur am Samstag eine nennenswerte Menschenansammlung an Treppen und Kugeln des Sees feststellen konnte. Ordnungsdezernent Wolfgang Heuer : „Wir haben auch an den Feiertagen die Einhaltung der Coronaschutzregeln im öffentlichen Raum und die Quarantäneanordnungen kontrolliert. Verstöße gegen geltende Schutzregeln wurden nur im geringen Umfang festgestellt.“ Anders sah es am Gründonnerstag aus, dem vorerst letzten Tag mit gutem Wetter. Nachmittags war die Lage am Aasee laut Heuer noch unproblematisch, abends jedoch mussten wegen Verstößen gegen das Abstands- und Maskengebot 18 Platzverweise verhängt werden. Bei vier Betroffenen wurden zudem Identitätsfeststellungen durchgeführt.