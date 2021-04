Die Einrichtung eines vorübergehenden Radweges an der Grevener Straße im Bereich zwischen Melchersstraße und York-Ring verschiebt sich. Angesichts von Schnee und Frost am Dienstag konnten die Markierungs- und Umbauarbeiten nach Auskunft der Stadt nicht wie geplant stattfinden. Frühestens am Donnerstag soll wegen des Wetters jetzt mit den Arbeiten für einen sogenannten Pop-up-Radweg in beiden Richtungen begonnen werden, heißt es weiter. In diesem vierspurigen Abschnitt soll in jeder Fahrtrichtung eine bisher von Autos genutzte Fahrspur für Radfahrer reserviert werden. Autos dürfen die Spur dann nicht mehr nutzen, der Busverkehr hingegen wird weiter zugelassen sein. Nach dem dreimonatigen Test beginnen in dem Bereich Kanalbauarbeiten.