Das letzte gemeinsame Mittagessen mit den Arbeitskolleginnen und -kollegen in der Betriebskantine ist für viele Arbeitnehmer lange her. Die kleine Auszeit, der kurze Plausch, die wichtige Stärkung – die Pandemie lässt es im Speisesaal derzeit nicht zu. Auch wenn man Corona noch so satt hat, gegessen werden muss trotzdem – sei es im Büro oder im Homeoffice. Viele Küchen in Unternehmen und öffentlichen Einrichtungen bleiben deshalb nicht kalt, sondern gehen neue, mitunter kreative Wege. Was LVM-Küchenchef Florian Müller früher auf Teller anrichtete, kommt heute ins Weck-Glas oder in die verschließbare Schüssel.