Gibt es nun, in der dritten Corona-Welle, vielleicht doch keine Abiturprüfungen, wie es die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft an Ostern vorgeschlagen hat ? Luna Giesen, Abiturientin am Pascal-Gymnasium, würde von solchen neuen Stimmen im großen, erregten Corona-Konzert „am liebsten gar nichts hören“, wie sie am Montag sagt. Noch rund zweieinhalb Wochen bis zu den anberaumten Prüfungen – da findet Luna Giesen den Vorstoß der Gewerkschaft in der nervenzehrenden Vorbereitung „wenig hilfreich“.