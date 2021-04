45-Jähriger gesteht sexuellen Missbrauch von elfjährigem Jungen

Im Missbrauchskomplex Münster ist am Mittwoch vor dem Landgericht der nunmehr sechste Prozess gestartet. Angeklagt ist ein 45-jähriger Mann aus Berlin. Er soll den elfjährigen Ziehsohn des Hauptbeschuldigten Adrian V. , der sich in einem anderen Verfahren verantworten muss, mindestens drei mal sexuell schwer missbraucht haben – einmal in Hannover und zwei mal in Münster.

Angeklagter soll kinderpornografisches Material verbreitet haben

Die Taten sollen sich im Juni, August und Dezember des Jahres 2019 ereignet haben. Zudem wird ihm vorgeworfen, in mindestens fünf Fällen kinderpornografisches Material verbreitet zu haben, berichtet Gerichtssprecher Steffen Vahlhaus . Wie in den meisten anderen bereits gestarteten Prozessen wurde die Öffentlichkeit vor Verlesung der Anklage zum Schutz des geschädigten Jungen ausgeschlossen.

Laut Vahlhaus hat der 45-Jährige sich direkt zu Beginn geständig gezeigt und die Taten zugegeben. Der Kontakt zu Adrian V. soll über eine gemeinsame Chatgruppe hergestellt worden sein. Durch diese sei die Polizei auch auf den 45-jährigen Berliner aufmerksam geworden. Eine Polizeibeamtin, welche die Chatverläufe ausgewertet hat, wurde am Mittwoch als Zeugin gehört, ebenso wie der Vormund des Jungen aus Münster.

Urteil am Freitag erwartet

Der Prozess könnte schneller vorbei sein als gedacht. Zunächst waren sechs Prozesstage vorgesehen. Doch nach dem Geständnis des Angeklagten haben sich alle Prozessbeteiligten nach Angaben des Gerichtssprechers darauf geeinigt, auf die weitere Vernehmung von Zeugen zu verzichten. Lediglich eine Zeugin soll beim nächsten Prozesstermin am Freitag gehört werden, „allerdings mehr aus technischen Gründen“, wie Vahlhaus sagt. Anschließlich stünden laut des Gerichtssprechers bereits die Schlussplädoyers an, auch die Urteilsverkündung könnte bereits am Freitag erfolgen.