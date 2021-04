Die Zahl der Corona-Patienten steigt in Münster nur langsam an – allerdings nicht die Zahl der schweren Fälle. 38 Patienten wurden am Mittwoch in Krankenhäusern, 15 davon auf Intensivstationen behandelt. Eine 67-jährige Frau ist dort an dem Virus gestorben.

Der Trend zur stark ansteigenden Zahl der schweren Corona-Fälle sei an allen Universitätskliniken zu beobachten, berichtete der Ärztliche Direktor des UKM, Prof. Dr. Hugo Van Aken, am Mittwoch im Krisenstab. Hier hätten sich die Zahlen in letzter Zeit verdoppelt.

Hohe Nachfrage nach Schnelltests

Krisenstabsleiter Wolfgang Heuer verweist auf die Corona-Lage im Januar. Damals lagen 18 von allerdings 110 Patienten auf Intensivstationen. „Wenn sich der Trend bei den schweren Fällen fortsetzt, werden die Krankenhäuser absehbar einer schweren Belastung ausgesetzt“, so Heuer. Trotz einer aktuellen Inzidenz von 52.

Am Mittwoch waren 54 500 Münsteraner gegen eine Covid-Erkrankung mindestens erstgeimpft, woran sich immer mehr Hausarztpraxen beteiligen können. Der Run auf die Schnelltests bleibt ungebrochen: Zwischen Karfreitag und Dienstag wurden 29 000 Schnelltests durchgeführt, 49 waren positiv.