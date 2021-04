Sieben Monate nach Start von Loop Münster hat nun der 100 000. Fahrgast einen der elektrischen Kleinbusse genutzt, wie die Stadtwerke mitteilen. „Das zeigt, wie gut Loop als Teil des Nahverkehrs in Münsters Süden angenommen wird. Angebote, die den Nahverkehr vereinfachen und verbessern, sind die Voraussetzung dafür, die Mobilitätswende zu schaffen“, sagt Robin Denstorff , Planungsdezernent der Stadt Münster dazu.

Die Kleinbusse sind im Süden der Stadt unterwegs und bringen Fahrgäste dort zu den normalen ÖPNV-Tarifen flexibel ohne Fahrplan und feste Linienwege zu ihren Zielen. Bestellt werden sie per App oder Telefon zur nächsten Straßenecke, die Buchungssoftware fasst automatisch Fahrten unterschiedlicher Fahrgäste zusammen, so dass weniger Autos auf der Straße sind.

Loop soll Stadtbusse und Züge optimal ergänzen

„Mit 100 000 Fahrgästen in so kurzer Zeit und unter Corona-Bedingungen hätten wir nie gerechnet, wir freuen uns riesig über die große Nachfrage. Wir wollen Loop Münster zur optimalen Ergänzung zu den Stadtbussen und Zügen entwickeln“, so Frank Gäfgen, Geschäftsführer Mobilität der Stadtwerke.

Loop ist ein dreijähriges Pilotprojekt , das vom Verkehrsministerium NRW und der Stadt Münster finanziert wird. Teil des Projekts ist auch eine wissenschaftliche Begleitforschung, durchgeführt von der FH Münster. Diese startet in den nächsten Tagen u