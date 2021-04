Allgemeine Enttäuschung an den Schulen

An den Schulen ist der Humor im Laufe der Pandemie ziemlich trocken geworden. Kathi Kösters, Leiterin der Gesamtschule Münster-Mitte, erzählt am Freitagmorgen, sie habe „gar nicht so früh mit der Nachricht aus dem Schulministerium gerechnet“. Die Schulen haben nun drei Tage inklusive Wochenende Zeit, ihre Organisationspläne wieder einmal umzuwerfen und für die nächste Woche spontan Distanzunterricht anzubieten .

Ob dies angesichts der Infektionsgefahr derzeit geboten ist, darüber will sich Markus Sawicki , Vorsitzender der Stadtelternschaft Münster, gar kein Urteil erlauben. Er vermutet nur: „Das Land hat sich wieder nicht darum gekümmert, genug Tests an die Schulen zu liefern .“ Sein Vertrauen in die NRW-Schulministerin? Sei jetzt „wieder nicht gewachsen“, sagt Sawicki.

Auch der städtische Schuldezernent Thomas Paal findet es „sehr enttäuschend, dass das Land seit Anfang März eine Teststrategie in den Schulen plane, aber bisher keine Lösungen anbiete. Umso mehr, als das Land im Fall der Norbertschule Coerde sogar explizit einschritt, als die von Infektionsfällen heimgesuchte Schule auf eigene Initiative vor den Ferien stattdessen „Bürgertests“ organisiert hatte.

114 000 Tests pro Woche nötig

Um in Münster alle Schüler und Schülerinnen zwei Mal in der Woche zu testen, wären wöchentlich 114 000 Tests nötig, skizziert Paal. „Das könnten wir als Kommune nicht stemmen.“

Die Stadtelternschaft, die sich in der Zwickmühle zwischen Infektionssorge und dem Verlangen nach Öffnung der Schulen eine Aufhebung der Präsenzpflicht vorstellen kann, hätte sich vor allem für die Grundschulen eine Fortsetzung des Wechselunterrichts gewünscht – „zumal jetzt wieder viele Grundschulkinder in die Notbetreuung gehen werden“, skizziert Sawicki.

Tom Brüggemann (7) aus der Rabenklasse der Primusschule in Berg Fidel bleibt, gar nicht begeistert, erneut zu Hause, auf Wunsch seiner berufstätigen Eltern, die ihren Alltag jetzt mal wieder neu organisieren müssen, ärgert sich Mutter Jennifer über die Volte aus Düsseldorf. Toms Lehrerin Hannah Langen war am Freitag damit beschäftigt, alle Familien zu informieren. Eine Mail reicht nicht immer. Sie weiß, nicht wenige der Eltern muss sie persönlich anrufen und erklären, wie es ab Montag weitergeht. Hannah Langen seufzt und fragt „Warum sind die Tests nicht da?“

Restbestände für Abschlussjahrgänge

Die meisten weiterführenden Schulen haben für die Abschlussjahrgänge, die am Montag in die Schule kommen, noch Test-Restbestände, so das Ratsgymnasium. Auch hier wurde Schulleiter Hendrik Snethkamp vom neuen NRW-Beschluss überrascht. Er fragt sich, ob angesichts der in Münster weiter niedrigen Inzidenz hier die Schulen nicht hätten offen bleiben können.