Die Stadt Münster ist seit Freitag eine der Modellkommunen in NRW, die ab dem 19. April gültige Lockerungen im Handel, Sport und in der Kultur vorbereitet. Gleichzeitig steigen die Inzidenzen und die Zahl der Belegungen auf den Intensivstationen. Der Bund hält nichts vom regionalen Blick und will die Notbremse für strengere Corona-Auflagen vereinheitlichen.