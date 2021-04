Erneut sind die Zeiger an der Uhr des Schlosses der Universität abgebrochen worden. Die Polizei hat Freitagnacht eine Gruppe Jugendlicher auf frischer Tat ertappt, die offenbar alkoholisiert das dort stehende Baugerüst für die Fassadensanierung hinaufgeklettert war.

Wie die Polizei am Montagmorgen mitteilte, stellte sich die gesamte sechsköpfige Diebes-Gruppe im Alter von 15 bis 17 Jahren am Samstag (10. April) auf einer Polizeiwache.

Zeugen hatten der Polizei zufolge in der Nacht beobachtet, wie vier der sechs Jugendlichen auf ein Baugerüst geklettert waren, und die Zeiger der Uhr abmontierten. Währenddessen standen zwei weitere Personen der Gruppe neben dem Gebäude und tranken alkoholische Getränke.

Die aufmerksamen Münsteraner alarmierten direkt die Polizei.

Nachdem die Täter die Zeiger abgebrochen hatten und wieder herabstiegen, fotografierten sie sich zusammen mit ihren Komplizen und der Beute.

Zeiger der Schlossuhr im Rucksack gefunden

Als die Beamten am Schlossplatz eintrafen, flüchteten die Täter in unterschiedliche Richtungen. Einen 16-Jährigen stellten die Polizisten noch in der Nähe. Im Schlossgarten fanden die Beamten einen Rucksack mit einem Zeiger der Schlossuhr sowie dem Handy des gefassten 16-Jährigen und einen weiteren Zeiger in einem Gebüsch des Parks. Sie stellten die Gegenstände sicher. Die sechs Jugendlichen erwartet eine Strafanzeige.

Bereits im vergangenen Jahr waren der große und der kleine Zeiger aus der Uhr über dem Haupteingang des Schlosses herausgerissen und später anonym zurückgegeben worden .