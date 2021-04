Der 28-jährige Münsteraner, dem vorgeworfen wird, im September seinen Stiefvater mit einem Schraubenzieher lebensgefährlich verletzt zu haben, soll in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht werden. Dafür plädierte der Staatsanwalt am Dienstag am Landgericht.

Er sah es als erwiesen an, dass der psychisch kranke Mann seinen Stiefvater mit mehreren Stichen verletzte und dessen Lunge durchbohrte. Weil der Angeklagte die Tat aufgrund einer Psychose im Zustand der Schuldunfähigkeit begangen habe, sei er freizusprechen. „Es hat keinen halbwegs plausiblen Anlass für die Tat gegeben“, sagte der Staatsanwalt. Infolge seines Zustandes sei aber mit weiteren Taten zu rechnen, die für andere gefährlich sein könnten, begründete der Staatsanwalt seine Forderung nach der Unterbringung in einer psychiatrischen Klinik.

Schizophrene Psychose attestiert

Die Verteidigerin des Angeklagten schloss sich in ihrem Plädoyer dem Staatsanwalt an.

Wesentliche Grundlage für die Beurteilung der Verteidigerin und des Staatsanwaltes war neben Zeugenaussagen ein psychiatrisches Gutachten: Eine Sachverständige attestierte dem Angeklagten eine schizophrene Psychose. Der 28-Jährige sei immer noch schwer krank, sagte sie. Er fühle sich verfolgt, habe Wahnvorstellungen und leide unter akustischen Halluzinationen.

Erste Anzeichen für die Erkrankung habe es bereits im Teenager-Alter gegeben. Die Krankheit sei lange unbehandelt geblieben. Das habe zu aggressivem und unberechenbarem Verhalten geführt, wie zahlreiche Drohungen und Auseinandersetzungen in der Vergangenheit in Obdachloseneinrichtungen, Kliniken oder im Gefängnis zeigten.

Mann hatte Tatwaffe noch bei sich

Zu Beginn des dritten Verhandlungstages sagten zwei Polizisten als Zeugen aus. Einer schilderte, wie der Angeklagte untypischerweise nach der Tat nicht weglief und sogar noch die Tatwaffe bei sich trug. Der andere beschrieb den 28-Jährigen als teilnahmslos mit ständig starrer Körperhaltung, „als ob er gleich platzen könnte.“

Das Urteil will die 11. Große Strafkammer am 20. April verkünden.