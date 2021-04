Münster/Hamm -

Von Norbert Tiemann

Der Prozess gegen den früheren Chef der Sparda-Bank Münster, Enrico Kahl, beginnt entgegen früheren Ankündigungen nun doch nicht im April/Mai diesen Jahres vor dem Landgericht in Münster. Der Grund: Die Staatsanwaltschaft in Bielefeld, die rund fünf Jahre lang wegen Spesenbetruges ermittelte, hat beim Oberlandesgericht Hamm Beschwerde dagegen eingelegt, dass das Gericht in Münster die Anklage nur in Teilen zugelassen hat.