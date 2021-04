Lehrkräfte an weiterführenden Schulen fordern Impfung

Münster -

Von Karin Völker

Lehrkräfte an den weiterführenden Schulen haben nicht selten über hundert verschiedene Kontakte pro Tag. Anders als die Kollegen an Grund- und Förderschulen sind sie bisher nicht geimpft. Das soll sich ändern, fordern sie in einer Petition.