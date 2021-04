Wenn in Krisensituationen die Lage in Familien aus dem Ruder läuft, Gewalt, Misshandlung, akute Drogenprobleme oder Missbrauch die Lage verschärfen, sind die Mitarbeiter der Kinderkrisenhilfe der Kinder- und Jugendeinrichtung St. Mauritz Retter in der Not. Vor genau 25 Jahren wurde der 1842 gegründeten Einrichtung auch die Inobhutnahme in solchen Krisensituationen übertragen. Ein rettender Anker, der während der Corona-Pandemie eine noch größere Bedeutung erlangt hat, wie die steigenden Aufnahmezahlen zeigen. „Situationen von Überforderung nehmen während der Corona-Krise zu, bestehende Probleme eskalieren, zumal es wenig Entlastung durch Schule und Kita gibt“, stellt Michael Kaiser, Leiter der Kinder- und Jugendhilfe St.