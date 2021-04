81 Neuinfektionen und 112 Gesundmeldungen in Münster

81 Neuinfektionen und 112 Gesundmeldungen hat die Stadt Münster am Mittwoch registriert. Damit ist die Zahl der Münsteranerinnen und Münsteraner, die aktuell nachweislich mit dem Coronavirus infiziert sind, auf 495 gesunken. Am Mittwoch galten noch 526 Menschen als infiziert.

Seit Beginn der Pandemie hat es in Münster bislang 6890 bestätigte Corona-Infektionen gegeben. 6288 Menschen haben die Infektion bereits wieder überstanden. 107 Münsteranerinnen und Münsteraner sind bislang an oder mit Corona gestorben.

Deutlicher Anstieg der Inzidenz in Münster

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Münster ist am Mittwoch wieder deutlich angestiegen. Das Landeszentrum Gesundheit meldete am Morgen einen Wert von 91,3 (+9,8). Münster ist eine von nur noch fünf Kommunen in Nordrhein-Westfalen, in denen die Sieben-Tage-Inzidenz unter 100 liegt. Neben Münster sind dies Bottrop (85,1) sowie die Kreise Coesfeld (90,7), Soest (88,5) und Höxter (83,4).

In den münsterischen Krankenhäusern werden nach Angaben der Stadt derzeit 46 Covid-19-Patienten behandelt, 17 davon auf Intensivstationen. 14 Covid-Patienten müssen künstlich beatmet werden.

Bislang sind in Münster mehr als 74.000 Menschen mindestens erstgeimpft worden, davon 6700 in ärztlichen Praxen und rund 47.000 im Impfzentrum.