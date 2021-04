Vorsichtige Lockerungen sind in Münster vorerst vom Tisch

Wer auf vorsichtige Öffnungsschritte in Münster als Modellkommune gehofft hat, dürfte enttäuscht sein: Doch angesichts steigender Corona-Neuinfektionen sind geplante Teilöffnungen in den Bereichen Gastronomie, Kultur und Sport vorerst vom Tisch. Das teilte die Stadt am Mittwoch mit.

„Aufgrund dieser deutlichen Verschlechterung der Infektionslage setzen wir den ursprünglich für kommende Woche geplanten Start der digitalen Modellprojekte für unbestimmte Zeit aus“, wird Krisenstabsleiter Wolfgang Heuer in einer Mitteilung zitiert.

81 Neuinfizierte meldet die Stadt demnach allein für Mittwoch – die stärkste Zunahme an Neuinfektionen seit Ende Dezember, wie es heißt. Im Krisenstab geht man davon aus, dass Münster kurzfristig auch den maßgeblichen Inzidenzwert 100 überschreiten werde. Damit sei das Ende der Fahnenstange aber noch nicht erreicht, so Heuer.

"Diffuses Infektionsgeschehen"

„Die Prognosen nahezu aller Experten gehen zurzeit von einem weiteren Anstieg der dritten Welle aus – es ist wenig wahrscheinlich, dass Münster sich von dieser Entwicklung vollständig abkoppeln kann“, erklärte der Ordnungsdezernent auf Nachfrage.

Neben dem bekannten Corona-Hotspot im Haus der Wohnungslosenhilfe verweist Heuer auf ein „diffuses Infektionsgeschehen in der Stadt“. „Es scheinen sich mehrere Effekte ungünstig zu verstärken.“

Osterfeiertage werden spürbar

Dabei bezieht sich der Leiter des Krisenstabs unter anderem auf die vorherrschende ansteckendere britische Virusvariante, ein abnehmendes Verständnis für die erforderlichen Regeln sowie das Eintreten eines „Nach-Ostern-Effektes“ infolge vermehrter Kontakte rund um die Feiertage. Auch der witterungsbedingte Aufenthalt in geschlossenen Räumen und ein vermehrtes Testen würden neue Fälle zutage bringen.

Für die Umsetzung der Modellprojekte müsse angesichts der „sich jetzt zuspitzenden Lage“ ein neuer Fahrplan gefunden werden. Einen Starttermin gebe es aber noch nicht. Unterdessen liegt der Inzidenzwert für Münster inzwischen bei 91,3 – ein deutlicher Anstieg.