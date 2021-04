Endlich wieder Dreharbeiten in Münster: Er sei „glücklich“, sagt Leonard Lansink am Mittwochmittag am Rande der Aufnahmen für zwei neue Folgen der ZDF-Krimireihe „Wilsberg“. Seit Montag stehen er und seine Kolleginnen und Kollegen vor dem Film-Antiquariat Wilsberg an der Frauenstraße vor der Kamera, Donnerstag und Freitag an zwei weiteren Stellen in der Innenstadt – die allerdings geheim bleiben sollen, damit es nicht in Zeiten von Corona zu einem Menschenauflauf kommt. Das gelang am Mittwoch nur bedingt: Zahlreiche Schaulustige verfolgten die Aufnahmen.