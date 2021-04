Besetzte Telefonleitungen, digitale Sprachassistenten und der Hinweis auf das Rezepttelefon – wer dieser Tage versucht, bei seinem Hausarzt durchzukommen, der braucht – zumindest in Münster – bisweilen Geduld. Dafür gibt es gleich zwei Gründe: Zum einen sind die Menschen, auch abseits der Pandemie, weiter krank, zum anderen sind seit gut einer Woche die Corona-Impfungen bei Hausärzten angelaufen. Ein erstes Fazit fällt irgendwo zwischen Begeisterung und Zwiespalt aus. Der Hausärzteverband Westfalen-Lippe jubelte in dieser Woche in einer Stellungnahme: „Wir können das!“ Man habe zeigen können, dass man binnen weniger Tage eine Vielzahl an Menschen impfen könne.