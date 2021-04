Die Sieben-Tage-Inzidenz in Münster hat die 100er-Marke überschritten: Sie liegt Stand Donnerstag bei 103,1. Die Stadt hat am Donnerstag 67 Neuinfektionen mit dem Coronavirus und 35 Gesundmeldungen registriert. Es gibt zudem einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit dem Virus.

Die Zahl der Münsteranerinnen und Münsteraner, die aktuell nachweislich mit dem Coronavirus infiziert sind, ist auf 526 gestiegen. Am Mittwoch waren es noch 495 Menschen. Insgesamt sind in Münster seit Beginn der Pandemie bislang 6957 Corona-Infektionen bestätigt worden. 6323 Menschen haben die Infektion bereits wieder überstanden. 108 Münsteranerinnen und Münsteraner sind bislang an oder mit Corona gestorben. Im Krankenhaus werden aktuell 44 Covid-Patienten behandelt, davon 19 auf Intensivstation, 15 werden beatmet.

Bislang sind in Münster nach Angaben der Stadt mehr als 77.500 Menschen mindestens erstgeimpft worden, davon rund 8.900 in ärztlichen Praxen.