Simon Kerkhoff, SPD-Faktionsvorsitzender in der Bezirksvertretung (BV) Hiltrup, schüttelt immer ungläubig den Kopf, wenn er durch einen der drei Stadtteile in seinem Bezirk geht. Berg Fidel ist im Unterschied zu Hiltrup und Amelsbüren für den Studenten, der selbst in Hiltrup Ost wohnt , eine Ansammlung von Schmuddelecken und Tristesse. Seine Stellvertreterin Annette Ulrich wohnt selbst seit Langem im Stadtteil – und auch sie will das Viertel zum Besseren verändern.