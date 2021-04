Klimapolitik und parlamentarische Demokratie – wie geht das zusammen? Langfristige Zukunftsprojekte wie eine ambitionierte Klimaschutzstrategie haben es oft schwer, sich in parlamentarischen Demokratien durchzusetzen. Vor allem dann, wenn sie mit gravierenden Veränderungen und Befürchtungen von wirtschaftlichen Verwerfungen und Wohlstandsverlusten einhergehen, heißt es in einer Pressemitteilung – denn um das Thema „Klimapolitische Notwendigkeiten und demokratische Mehrheiten – wie geht das zusammen?“ drehen sich die nächsten Münsteraner Klimagespräche am Donnerstag (22. April) um 19.30 Uhr.

Die von der Wissenschaft eingeforderten klimapolitischen Maßnahmen stoßen in einer Politik, die aufgrund der vierjährigen Wahlperioden von kurzfristigen Orientierungen geprägt ist, auf Hemmnisse, heißt es in der Mitteilung. Soll ein „Rat für Generationengerechtigkeit“ eingerichtet werden, der in bestimmten Fällen ein zumindest aufschiebendes Vetorecht erhält?

Ruprecht Polenz auf dem Klimagespräche-Podium

Für das das Klimagespräch im April haben zwei namhafte Gäste zugesagt. Dr. Sabine Schlacke ist Professorin für Öffentliches Recht und geschäftsführende Direktorin des Instituts für Umwelt- und Planungsrecht der Uni Münster. In ihrer Eigenschaft als Co-Vorsitzende des Lenkungskreises der Wissenschaftsplattform Klimaschutz der Bundesregierung und des Wissenschaftlichen Beirats Globale Umweltveränderungen berät sie die Bundesregierung in gleich zwei Gremien.

Ruprecht Polenz (CDU), bis 2013 langjähriges Mitglied im Deutschen Bundestag und Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses, ist nach wie vor auf der politischen Bühne präsent und immer dann gefragt, wenn es um grundsätzliche Probleme des demokratischen Gemeinwesens jenseits der Tagespolitik geht. Dr. Robin Korte, Vorsitzender des Ausschusses für Umweltschutz, Klimaschutz und Bauwesen der Stadt, moderiert das Klimagespräch.

Coronabedingt wird die Veranstaltung als Videokonferenz durchgeführt. Anmeldung per E-Mail unter m-tillmann@muenster.de. Der Link zur Veranstaltung mit Zoom wird zugeschickt.