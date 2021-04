Die Zahl der Infizierten im Haus der Wohnungslosenhilfe (HdW) hat sich auf 42 erhöht. 34 infizierte Bewohner befinden sich in der Einrichtung in Quarantäne, außerdem haben sich drei Mitarbeiter und zwei externe Reinigungskräfte angesteckt. Bei drei weiteren Infizierten habe sich der Zustand verschlechtert, sie befinden sich in stationärer Behandlung, teilte die Stadt am Donnerstag mit.