Am diesem Wochenende werden von Samstag (17. April, 21 Uhr) bis Sonntag (18. April,16 Uhr) südlich vom Bahnübergang der Strecke Münster – Wanne-Eickel (Fahrtrichtung Weseler Straße) die Heroldstraße und die Straße "Am Getterbach" gesperrt, wie die Stadt mitteilt. Die Heroldstraße ist bis zum "Hafkhorst" befahrbar.

Die Straße "Am Getterbach" kann in Richtung Albachten verlassen werden. Umleitungen sind eingerichtet. Der Rad- und Fußverkehr kann den Bahnübergang passieren. Der Bahnübergang der Baumbergebahn bleibt geöffnet.

Grund für die Sperrung sind umfangreiche Voruntersuchungen für anstehende Baumaßnahmen in dem Bereich. Im nächsten Jahr soll die Lärmschutzwand parallel zu Bahnstrecke geschlossen und das Brückenbauwerk über dem Getterbach in der Heroldstraße erneuert werden.

Das Amt für Mobilität und Tiefbau bittet um Verständnis und versucht, die Einschränkungen so gering wie möglich zu halten.