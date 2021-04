Feuerwehreinsatz wegen brennenden Auto auf der B51

Münster -

Ursache war offenbar ein technischer Defekt: Auf der B 51 in Richtung Wolbeck musste die Feuerwehr am Freitagvormittag ein brennendes Auto löschen. Die Umgehungsstraße musste dafür zwischen Weseler Straße und Hammer Straße kurz gesperrt werden, auch die Abfahrt Hammer Straße wurde teilgesperrt. Sie soll soll in Kürze wieder freigegeben werden.