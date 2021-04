Die Stadt hat am Freitag (16.April) 43 Neuinfektionen mit dem Corona-Virus registriert, 26 Menschen sind genesen. Damit sind in Münster insgesamt 7.000 Corona-Infektionen seit Beginn der Pandemie bestätigt worden. 6349 Menschen sind insgesamt bereits wieder gesund.

In Zusammenhang mit dem Coronavirus ist ein weiterer Todesfall registriert worden – ein Mann ist im Alter von 55 Jahren gestorben. Damit erhöht sich die Zahl der seit Ende März 2020 an oder mit Covid gestorbenen Münsteranerinnen und Münsteraner auf 109.

Die Zahl der Münsteranerinnen und Münsteraner, die aktuell nachweislich mit dem Coronavirus infiziert sind, ist auf 542 gestiegen. Am Donnerstag waren es 526 Menschen. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist auf 105,6 gestiegen.

Es befinden sich zurzeit 425 Personen in Münster als Kontaktpersonen der Kategorie 1 in Quarantäne.

Bislang sind in Münster mehr als 80.500 Menschen mindestens erstgeimpft worden, davon rund 10.700 in ärztlichen Praxen.