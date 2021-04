Münster -

Von Pjer Biederstädt

Festivals werden abgesagt, Konzerte finden nicht statt – die Donots stehen trotzdem nicht still: Band-Frontmann Ingo Knollmann ist mit einer eigenen Sendung unter die Radiomoderatoren gegangen. Außerdem haben die Punkrocker am 16. April ihre Bandbiografie präsentiert – genau 27 Jahre nach dem Gründungskonzert in der Ibbenbürener Scheune.