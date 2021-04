Notbremse: Ab Montag gilt Testpflicht in Münster

Ab Montag (19. April) ist ein tagesaktuelles negatives Schnell- oder Selbsttestergebnis Vorraussetzung für das Betreten von Läden, Reisebüros, Friseursalons, Museen, Galerien, Bibliotheken oder dem Zoo. Das teilte die Stadt am Freitagabend mit.

Grund ist der Anstieg der Inzidenz, die inzwischen an mehreren Tagen hintereinander über dem Grenzwert 100 lag. Und zwar nicht nur am vergangenen Mittwoch und Donnerstag, sondern bereits am letzten Dienstag. Zu dem damals bekannt gegebenen Wert von 91,3 mussten bislang unbekannte Fälle nachgetragen werden, heißt es. Das überraschte auch den Corona-Krisenstab. Münsters Inzidenz am Freitag lag bei 105,6 .

Neue Allgemeinverfügung für Münster

Für die Stadt Münster musste eine neue Allgemeinverfügung erstellt werden. „Die Stadt wird die Nutzungsmöglichkeiten von Einrichtungen und Geschäften mit negativem Schnelltest zulassen“, sagt Krisenstabsleiter Wolfgang Heuer .

Für Münster greift die Corona-Notbremse des Landes. Das NRW-Gesundheitsministerium bestätigte am Freitagabend die festgelegten Einschränkungen ab kommenden Montag. Im Stadtgebiet sind 170 Teststellen und 17 mobile Testzentren für kostenfreie Bürgertestungen eingerichtet.

Neben dem Testen wird das Impfen, je nach verfügbarem Impfstoff, vorangetrieben. Das Impfzentrum impft aktuell 2000 Menschen am Tag, möglich wären 2500, sagt Heuer. „Ich gehe davon aus, dass zeitnah deutlich mehr Impfstoff zugeteilt wird.“ Damit würde die Zahl der Impfungen sowohl im Impfzentrum als auch in den hausärztlichen Praxen steigen. „Es ist klar, dass das auch bitter notwendig ist“, sagt Heuer.

Mehr als 80 500 Münsteraner geimpft

Die Stadt rechnet damit, dass Ende April 100 000 Münsteranerinnen und Münsteraner geimpft sein werden. Aktuell sind es mehr als 80 500, was eine Quote von 25 Prozent ausmacht. 10 700 sind bislang in Arztpraxen geimpft worden. „Auch wenn uns augenblicklich die britische Virusvariante gehörig zusetzt, sind die Erfolge des Impfens jetzt schon klar erkennbar: Der Schutz besonderer Risikogruppen, allen voran der alten Menschen, funktioniert bereits“, sagt Heuer.

Im Zusammenhang mit Covid-19 ist am Freitag der 109. Todesfall mitgeteilt worden. Der Mann war 55 Jahre alt.

Welche Corona-Regeln in NRW seit Montag (29.3.) gelten 1/9 Nordrhein-Westfalen zieht infolge der dritten Corona-Welle wieder die Zügel an. Aber die vereinbarte Notbremse wird sogleich wieder gelockert: Im verschärften Lockdown gibt es diesmal Ausnahmen - und zwar für Menschen mit negativem Schnelltest . Die neue Corona-Schutzverordnung gilt von Montag (29.3.) bis 18. April - die aktuellen Regelungen im Überblick. Foto: Matthias Ahlke

Öffnungen bei Test-Option: Mit einem negativen Test könnten die Menschen in den betroffenen Kreisen und Städten – mit einer Inzidenz über 100 – wieder mit Termin in den Baumarkt, in Geschäfte oder mit den Kindern in den Zoo gehen. Erlaubt sind auch Zutritt von Bibliotheken, Museen, Ausstellungen, Gedenkstätten so wie auch körpernahe Dienstleistungen wie Gesichtskosmetik. Auflagen wie Desinfektion, Abstand und Maskenpflicht bleiben aber weiter bestehen. Foto: Diverse

Friseure: Friseure und medizinische Fußpflege fallen nicht unter die Corona-Notbremse. Sie bleiben weiter geöffnet. Ein negativer Test ist Laumann zufolge in Kommunen mit einer Inzidenz über 100 nicht nötig. Foto: Oliver Berg

Gastronomie: Die Gastronomie bleibt weiter geschlossen. Die Test-Option erstreckt sich laut Laumann nicht auf die Gastronomie. Das gebe die Corona-Schutzverordnung nicht her. Er verwies auf weitergehende Öffnungskonzepte, die im Rahmen der geplanten Modellregionen möglich seien. Foto: dpa

Kontaktbeschränkungen: Über das Osterwochenende werden die Kontaktbeschränkungen auch in Regionen mit hoher Corona-Inzidenz gelockert. Von Gründonnerstag bis Ostermontag (1. bis 5. April) dürfen sich landesweit unabhängig vom örtlichen Infektionsgeschehen fünf Personen aus zwei Haushalten treffen, heißt es in der Corona-Schutzverordnung. Kinder bis 14 Jahren werden nicht mitgerechnet. Außer an Ostern gilt aber in Kommunen mit einer Inzidenz über 100, dass sich Menschen aus einem Hausstand nur mit einer weiteren Person im öffentlichen Raum treffen dürfen. Foto: dpa

Volksfeste: Große Festveranstaltungen wie Volksfeste oder Schützenfeste sind in NRW noch bis mindestens 31. Mai verboten. Die Konkretisierung schafft Planungssicherheit für viele Vereine, die sonst im Frühjahr ihre Schützenfeste abgehalten hätten. Foto: dpa

Sonnenstudios: Ab dem 29. März ist der Betrieb von Sonnenstudios in NRW wieder erlaubt. Wie bei anderen körpernahen Dienstleistungen müssen allerdings die Vorgaben der Notbremse beachtet werden. Laumann begründete die Änderung mit entsprechenden Gerichtsurteilen. Foto: dpa

Schwimmunterricht: NRW lässt Schwimmunterricht für Kinder unter Auflagen wieder zu. Ab Montag dürfen Kurse für Schwimm-Anfänger und Kleinkinder wieder stattfinden - allerdings mit höchstens fünf Kindern pro Gruppe. Foto: dpa

Modellregionen: NRW will gemäß Bund-Länder-Beschluss in etwa einem halben Dutzend Modellregionen weitergehende Öffnungen mit strengem Schutz- und Testkonzept erproben. Foto: dpa

Im gesamten Stadtgebiet sind mehr als 170 Teststellen und 17 mobile Testzentren für kostenfreie Bürgertestungen eingerichtet. Die Stadt Münster hat dazu eine übersichtliche und nach Postleitzahl sortierte Liste wie eine interaktive, dauerhaft aktualisierte Karte erstellt.