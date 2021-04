Aktion von Fridays for Future

Münster -

Anders als gewohnt, dafür ohne Verkehrsbehinderung, aber mit einer klaren Botschaft demonstrierte die Bewegung von Fridays for Future am Freitag an prominenter Stelle im Stadtgebiet. Ihre Forderung: Begrenzung der Klimaerwärmung auf 1,5 Grad. Und das mit einer durchaus plakativen Idee.