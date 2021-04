Neue Erfolgsgeschichte

Laut Landwirtschaftlichem Kreisverband bauen in und um Münster rund zehn Betriebe auf einer Fläche von 250 Hektar Spargel an. Jährlich würden dort 1125 Tonnen Spargel, also 4500 Kilogramm pro Hektar, geerntet. Bis zu 70 Prozent davon wird von den Betrieben selbst vermarktet – häufig in Hofläden oder Verkaufsstellen.