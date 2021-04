Krisenmanagement zu Corona-Zeiten ist in Afrika eine ganz besondere Herausforderung – „vor allem die Kinder erfahren oft unsägliches Leid“, wie die münsterische Krankenschwester Heike Rath auf ihrer jüngsten Uganda-Reise zur Medizinstation des „Vereins Lichtstrahl Uganda“ in Gulu im Norden des Landes feststellen musste. Der Ausbau der Medizinstation und die Ergänzung um einen Kindergarten, eine Schule und ein Kinderkrisenhaus wurde auch mit Spenden aus Münster, vor allem bei der Weihnachtsspendenaktion 2012 dieser Zeitung, vorangetrieben. „Die größten Probleme sind zurzeit, dass die eh schon hoch traumatisierten Kinder über acht Monate Corona-Lockdown noch mehr Traumata erlebt haben“, resümiert Heike Rath. Alle Schulen seien von März bis Oktober 2020 geschlossen gewesen, „und bis jetzt sind 80 bis 90 Prozent der Kinder nicht zurück in den Schulen, weil nur Abschlussklassen geöffnet sind.