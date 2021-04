Im fast 1100 Mitglieder starken Grünen-Kreisverband Münster stößt die Ausrufung von Annalena Baerbock als Kanzlerkandidatin auf großen Zuspruch: „Ich bin sehr zufrieden“, erklärt Grünen-Urgestein Winfried Nachtwei. Der ehemalige, langjährige Bundestagsabgeordnete kennt Baerbock nach eigenem Bekunden aus seiner Zeit in der Bundestagsfraktion: „Sie war damals schon klasse“, so Nachtwei, der 2009 nach eigenen Worten Raum an Raum mit der designierten Kanzlerkandidatin der Grünen gesessen hat. Nachtwei hatte in der personellen Frage nach eigener Aussage keine Präferenz.