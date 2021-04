Mühlenhof schließt die Tore wieder

Der Mühlenhof schließt nach gut zwei Wochen der Öffnung wieder die Tore. „Leider ist ein weiterer Museumsbetrieb unter den geltenden Bedingungen wirtschaftlich unmöglich“, sagt Museumsleiterin Anne Wieland . Besucher müssten wegen der Corona-Notbremse seit Montag neben einer Terminbuchung auch einen negativen Corona-Test vorlegen.

Der Mühlenhof rechnet mit weniger Gästen und geht davon aus, so nicht mehr kostendeckend arbeiten zu können. Die Tore waren erst seit dem 1. April geöffnet. In den Osterferien hatten täglich durchschnittlich 50 Besucher das Freilichtmuseum besucht, in der vergangenen Woche durchschnittlich zehn Besucher. Die Tageseinnahmen lagen zuletzt bei 35 Euro. Am Wochenende waren es rund 200 Gäste.

Sorge vor Liquiditätsproblemen

Das Jahr 2020 wird voraussichtlich mit einem Minus von 10.000 Euro abgeschlossen. Wenn es bei den Corona-Einschränkungen bleibt, „drohen in der zweiten Jahreshälfte Liquiditätsprobleme“, so Wieland.

Der Allwetterzoo direkt nebenan kann weiterhin auch ohne negativen Corona-Test besucht werden. Das hat der Zoo am Montag erläutert und damit eine Korrektur vorgenommen. Die Testpflicht in der für Münster gültigen Allgemeinverfügung beziehe sich nur auf geschlossene Räumlichkeiten, „nicht aber auf unsere freien Flächen“, teilte der Zoo mit.