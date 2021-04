Seit Montag müssen auch alle Grundschüler – in der Schule – zweimal in der Woche einen Corona-Test durchführen; nur dann dürfen sie, bei negativem Ergebnis, am Präsenzunterricht teilnehmen. Fredon Salehian leitet die Mosaik-Grundschule in Gievenbeck und war am Montag in Vertretung zudem für die Theresien-Grundschule auf der Sentruper Höhe verantwortlich. Dort, so der Schulleiter, habe kein Kind beziehungsweise Elternpaar den Test verweigert.