Testpflicht in Einrichtungen und Geschäften

Münster -

Von Björn Meyer

Seit Montagmorgen gibt es in Münster in vielen Geschäften und Einrichtungen nur Einlass für denjenigen, der einen negativen Corona-Test vorweisen kann. Die Geschäfte waren darauf eingestellt, viel Betrieb herrschte in der Innenstadt derweil bei den Corona-Testzentren.