Corona-Impfungen für die Jahrgänge 1950 und 1951

Astrazeneca-Imfungen im März für Jüngere gestoppt

Die Gesundheitsminister von Bund und Ländern beschlossen am 30.03.2021, dass das Präparat von Astrazeneca in der Regel nur noch Menschen ab 60 gespritzt werden soll nachdem in Einzelfällen Trombosen nach der Impfung aufgetreten waren.

Mit dem Mittel des britisch-schwedischen Herstellers schon einiges Hin und Her: zugelassen, dann eingeschränkt, wieder erweitert, ausgesetzt, wiederaufgenommen. Dabei geht es immer wieder um Auffälligkeiten mit Fällen von Blutgerinnseln (Thrombosen) in Hirnvenen in zeitlichem Zusammenhang zu Impfungen, die vor allem bei jüngeren Frauen gemeldet wurden.

Mitte März hatte die Bundesregierung alle Astrazeneca-Impfungen nach einer Empfehlung des zuständigen Paul-Ehrlich-Instituts (PEI) ausgesetzt - wie mehrere andere Länder auch. Nach erneuten Prüfungen der Europäischen Arzneimittelagentur (EMA) gaben Bund und Länder nach vier Tagen Pause dann wieder grünes Licht - aber verbunden mit neuen Warnhinweisen für Ärzte und Patienten auf das Thrombose-Risiko.