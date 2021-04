Wer kennt das nicht? Nach dem dritten Bier schlägt einer aus dem Freundeskreis vor, gemeinsam eine Bar zu eröffnen. Riesen-Idee am Abend, am nächsten Morgen macht’s dann aber keiner. Doch! Acht Freunde aus Münster haben ihrer Schnapsidee Taten folgen lassen und sich den Traum von der eigenen Kneipe erfüllt – die „Lowinerei“. Als im vergangenen Herbst in der Vinothek „Joducus“ in der Finkenstraße im Kreuzviertel für immer der Schlüssel umgedreht wurde, sollte aus dem Lokal eigentlich eine Wohnung werden. Der neue Hausbesitzer beauftragte einen Architekten – Philip Nenno. Der kam, sah und liebte die Location sofort.