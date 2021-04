Das Cineplex verkauft Kinositze

Wer schon immer das heimische Wohnzimmer in einen Kinosaal verwandeln wollte, hat jetzt die Möglichkeit dazu: Das Cineplex verkauft hauseigene Kino-Sitze. Da der Spielbetrieb momentan nicht stattfinden kann, wird die Zeit für umfassende Renovierungsarbeiten genutzt, heißt es in einer Pressemitteilung. Ein Teil der alten Stühle werde durch neue ersetzt und soll den Gästen zukünftig noch mehr Komfort bieten.

Trotz Schließung könne der Cineplex-Umbau realisiert werden. Grund dafür sei ein staatliches Kino-Förderprogramm, das den Betreibern einen Anteil der finanziellen Mittel zur pandemiebedingten Modernisierung und Verbesserung der Kinos bereitstelle. „Wir sind sehr dankbar dafür, dass wir nicht nur den Komfort in unseren Kinosälen steigern können, sondern auch die Sicherheit unserer Gäste, wenn wir denn endlich wieder öffnen dürfen. Die breiteren Ledersitze lassen sich besser desinfizieren und bieten mehr Abstand zu den Nachbarsitzen“, sagt Geschäftsführer Ansgar Esch.

Der Verkauf der Kino-Sitze beinhaltet Einzel- und Doppelsitze in den Farben Blau, Grau und Schwarz. Die Einsitzer liegen bei einem Preis von 35 Euro, die Zweisitzer bei 90 Euro. Bei einem Kauf von mehr als drei Einzelsitzen kostet jeder weitere 25 Euro. Die Abholtermine werden per Mail ( muenster@­cineplex.de ) und Social Media (Facebook und Instagram) abgestimmt. „Wenn wir aktuell schon nicht ins Kino gehen können, dann kommt das Kino eben zu uns“, so das Motto der Aktion.