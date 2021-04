Bereits im vergangenen Jahr hat die Plattform „unitedwestream.nrw“ des, laut Mitteilung der Live-Initiative NRW (Lina), „globalen United-We-Stream­-Netz­wer­kes“, über 50 Clubs und Künstlern aus Nordrhein-Westfalen eine Plattform in einer schweren Zeit geboten. Dieses Projekt soll am Donnerstag (22. April) und Freitag (23. April) wieder aufleben. Zunächst wird es dabei heute von 18 bis 20 eine Diskussion zur Situation und Zukunft der Clubs in NRW geben.

Neben Thomas Pieper (Dockland GmbH, Münster), Kay Shanghai (Hotel Shanghai, Essen) und Stephan Benn (Vorstand Lina) diskutieren der Bundestagsabgeordnete Helge Lindh (SPD), Münsters Oberbürgermeister Markus Lewe sowie der Landtagsabgeordnete Oliver Kehrl (CDU). Die Diskussion wird von Anja Backhaus moderiert.

Im Anschluss wird es einen dreistündigen Stream aus diversen Clubs in NRW geben. Am Freitag folgt dann der Club-Restart auf " unitedwestream.nrw " von 18 bis 0 Uhr mit einem Stream unter anderem aus dem Conny Kramer mit „Redfocks“, „Peddy West“ und „Franek“.