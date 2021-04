Dramatische Rettungsaktion am Mittwochnachmittag in Berg Fidel: Ein Vater war mit seinem Sohn bei einer waghalsigen Kletteraktion unterhalb der Fußgängerbrücke über die Bahn am Vennheideweg zu nah an eine Hochvoltstromleitung gekommen. Dabei erlitt das Kind schwere Verletzungen. Weil die beiden zuvor an einer Schutzwand aus Metall vorbeigeklettert waren, kamen die Retter zunächst nicht an sie heran.

Über den Notfallmanager der Bahn wurden zunächst die betroffene Güterzugstrecke gesperrt und alle Leitungen geerdet. Erst danach konnte die Feuerwehr ein Rettungsloch in die Metallverkleidung sägen. Anschließend wurden Vater und Sohn aus dem Brückenbogen befreit. Das Kind wurde nach notärztlicher Versorgung mit Verbrennungen in ein Krankenhaus eingeliefert.

Foto: Helmut P. Etzkorn

Die Bahnstrecke, auf der nach Angaben der Feuerwehr nur Güterzüge verkehren, war am Nachmittag gesperrt.