Schüler können Abi-Klausuren trotz Corona-Quarantäne schreiben

Die 23 Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums St. Mauritz, die sich nach der Infektion eines weiteren Schülers in Quarantäne befinden, werden ab Freitag ihre Abi-Klausuren schreiben können. Das hat am Mittwoch Schulleiterin Anke Wilkens gegenüber unserer Zeitung betont.

Die Klausuren werden am Freitag mit dem Leistungskurs Englisch starten. Sie sind für 9 Uhr angesetzt. Die Schülerinnen und Schüler werden für die Dauer der Prüfung ihre Quarantäne unterbrechen, berichtet Wilkens. Voraussetzung für die Teilnahme an den Klausuren sei ein negativer Corona-Schnelltest.

Arztpraxis öffnet früher für Tests

Eine Handorfer Arztpraxis werde am Freitag bereits um 7.30 Uhr ihre Pforten öffnen, damit die Schüler dort den Test machen können. Danach begeben sie sich zur Schule – wobei sie nicht in Kontakt zu weiteren Schülern kommen sollen, wie die Schulleiterin betont. So sei es den Schülern unter anderem untersagt, mit öffentlichen Verkehrsmitteln zum Gymnasium zu kommen.

Ihre Klausuren werden sie in der Aula schreiben – abgeschirmt von den übrigen Schülern, zudem gebe es für sie spezielle Ein- und Ausgänge. Die Aula werde ausreichend belüftet, die Schüler würden die Klausuren in großem Abstand voneinander schreiben, so Wilkens weiter. Nach Ende der Klausuren werden die Schüler wieder in die Quarantäne zurückkehren.

Schülerinnen und Schülern geht es gut

Wie die Schulleiterin weiter berichtet, gehe es sowohl dem infizierten Schüler als auch den 23 Schülerinnen und Schülern in Quarantäne nach wie vor gut.