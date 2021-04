Zwei Urteile beschreiben Abscheuliches

Der 35. Verhandlungstag im Missbrauchsprozess gegen Adrian V. aus Münster und vier weitere Angeklagte dürfte einer der kürzesten Termine in diesem seit November vor dem Landgericht laufenden Verfahren gewesen sein. Nach einer knappen Stunde schon schloss der Vorsitzende Richter am Mittwoch die Verhandlung, deren Inhalt gleichwohl an die Grenzen des Erträglichen zu gehen schien – und darüber hinaus.

Denn das Gericht verlas die beiden Urteile, die in der Vergangenheit bereits gegen Adrian V. ergangen waren – wegen Erwerbs, Besitzes und Zugänglichmachens kinderpornografischer Schriften. In den Richtersprüchen wurden die Fotos und Videos, die Adrian V. im Internet heruntergeladen und anderen Nutzern zur Verfügung gestellt hat, genauer beschrieben: Dabei handelte es sich um Darstellungen schwersten sexuellen Missbrauchs durch Erwachsene an Babys und Kleinstkindern.

Immer wieder Bewährung für Adrian V.

Nachdem Adrian V. das erste Mal im Zusammenhang mit Kinderpornografie aufgeflogen war, erhielt er damals eine Jugendstrafe von zwei Jahren mit einer Bewährungsfrist von drei Jahren. Da war er Anfang 20.

Zwei Jahre später stand der Münsteraner dann wegen gleicher Vorwürfe vor dem Schöffengericht und wurde 2017 zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von zwei Jahren verurteilt – erneut auf drei Jahre zur Bewährung ausgesetzt. Mitte Mai 2020 erfolgte schließlich die Verhaftung imZuge der Ermittlungen rund um die Gartenlaube in Münster Norden, bei denen das bundesweit weit verzweigte Kinderschänder-Netzwerk des 27-Jährigen offengelegt wurde und als Folge zahlreiche Anklagen wegen schweren sexuellen Missbrauchs ergangen sind.

Was wusste Carina V. ?

Noch nicht entschieden ist unterdessen, ob die in dem Prozess wegen Beihilfe mitangeklagte Mutter von Adrian V. aus der Untersuchungshaft entlassen wird. Das hatten deren Anwälte unlängst beantragt. Zugleich hatten sie die Verlesung von Schriftsätzen aus dem arbeitsgerichtlichen Verfahren von Carina V. gefordert: In diesen hatte ihr Anwalt auf die Unkenntnis der Mutter von den Taten des Sohnes Bezug genommen. Zwei entsprechende Schreiben verlas die Kammer dazu.

Kommentar: Konsequent bestrafen Auch rund um den Missbrauchskomplex Münster hat der Ruf nach höheren Strafen für Sexualstraftäter die Runde gemacht. Die Politik will sexuellen Missbrauch und Kinderpornografie künftig mit einer Mindestfreiheitsstrafe von einem Jahr zum Verbrechen hochstufen. Richtig! Aber wie die Biografie von Adrian V. zeigt, kommt es am Ende eben auf die Rechtsanwendung im Einzelfall an: Wer über Jahre schlimmste Kinderpornografie in Fotos und Videos verbreitet, darf nicht mit Bewährungsstrafen davonkommen, wie hier geschehen. Konsequente Bestrafung schützt mehr als die Hoffnung auf Besserung. Das zeigt dieser Fall in erschreckender Weise. ...

Zum nächsten Termin am kommenden Freitag sind erneut zahlreiche Zeugen aus einer Kleingartenanlage in Kinderhaus geladen.