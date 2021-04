Lemmy ist in der ganzen Schule der einzige, der sich frei ohne Maske bewegen, mit jedem ohne Abstand kuscheln darf. Der Zwergpudel von Schulleiterin Mechthilde Ludwig , ausgebildeter „Schulbegleithund“, ist vollwertiges Mitglied des Teams der Gottfried-von-Cappenberg-Grundschule nahe dem Clemenshospital. Am Mittwochmorgen stattet der quirlige, flauschige Lemmy der Betreuungsgruppe in der Aula einen Besuch ab. Hier trifft sich ein Teil der 30 bis 45 Kinder, die an diesem Tag im Wechselmodell eigentlich zu Hause lernen sollten.