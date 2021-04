Fast wäre ein 42-jähriger Bochumer im September am Hafen an vier schweren Messerstich- und Schnittverletzungen verstorben – nur knapp kam er mit dem Leben davon. Drei 21-jährige Münsteraner müssen sich deshalb vor dem Landgericht Münster verantworten , die Anklage wirft zweien von ihnen versuchten Totschlag und einem schwere Körperverletzung vor.

Am Donnerstag trug am mittlerweile sechsten Prozesstag eine Rechtsmedizinerin ihr Gutachten vor, berichtet Gerichtssprecher Steffen Vahlhaus. Demnach habe besonders ein Stich in den Bauch des Bochumers diesem beinahe das Leben gekostet, da dabei die Leber verletzt wurde. Im Zentrum des Prozesses steht die Frage, wer von den Dreien während der Tatnacht im September diesen Messerstich ausgeführt hat.

Angeklagter gibt Messerstiche zu

Für drei weitere Verletzungen an Gesicht und Hals, die zwar bei dem 42-Jährigen zu unschönen Narben geführt, aber nicht sein Leben bedroht haben, hatte sich zu Prozessbeginn einer der Angeklagten, ein Imbissverkäufer, verantwortlich erklärt. Dem Angriff war ein Wortgefecht und ein Schubser gegen die Begleitung des Imbissverkäufers vorausgegangen. Dieser streitet jedoch ab, auch in den Bauch gestochen zu haben.

Des Weiteren wurden am Donnerstag vier Polizeibeamte als Zeugen vernommen, von denen zwei die Angeklagten verhört und die anderen beiden Durchsuchungen bei ihnen durchgeführt hatten. Der nächste Prozesstag steht am Dienstag (27. April) an, die Beweisaufnahme soll zunächst fortgeführt werden. Das Urteil wird voraussichtlich Anfang Mai fallen.